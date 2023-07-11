Госрегулирование цен на сотовую связь может ухудшить ее качество

Новая волна ажиотажа вокруг телекоммуникационной отрасли Казахстана поднялась на фоне инициативы АЗРК по введению государственного регулирования на услуги сотовой связи, что, по мнению авторов, должно привести к демонополизации сферы.

С полным перечнем предложений можно ознакомиться здесь.



Причиной разработки законопроекта, если верить инициаторам, стали многочисленные (в документе упоминается менее 500 обращений с 2022 по 2023 г.) жалобы на качество связи и повышение ее стоимости.

При этом, как пишет REAL DIGITAL, у государственного регулирования цен на услуги сотовой связи могут быть негативные последствия, которые отмечает и АЗРК:

"То есть АЗРК открыто признает возможность негативного влияния госрегулирования на отрасль мобильной связи в Казахстане. Интересно, что госрегулирование хотят ввести именно в тот момент, когда два мобильных оператора начали строительство сетей нового поколения связи по технологии 5G. И явно рассчитывают на возврат огромных затрат путем установления специальных тарифов для абонентов 5G".

REAL DIGITAL также напоминает, что Казахстан занимает 16 место в мировом рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. В нашей стране уже действует государственное регулирование цен, например, на воду. Но помогло ли это инфраструктуре? Даже если не принимать во внимание состояние труб, в некоторые регионы мобильная связь пришла вместе с водоснабжением. Тогда как операторы сотовой связи, учитывая конкуренцию, в наличие которой сомневаются в АЗРК, постоянно работают над улучшением качества связи, проводят модернизацию станций.

По данным одного из операторов, ежемесячно обрабатывается несколько сотен тысяч обращений абонентов, при этом количество работ на сети ежедневно исчисляется сотнями миллионов.

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