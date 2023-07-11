Судить Серика Кудебаева за побег будут не в Талдыкоргане
Сказал это прокурор Басшыбаев на прошедшей пресс-конференции.
"Данное преступление произошло не на территории Жетысуской области, а в другом регионе. Поэтому дело расследуется там. Для получения более достоверной информации нужно обратиться к прокурору того региона, где оно расследуется", – сказал Мадияр Басшыбаев.
Прокурор не уточнил, в какой из областей будет проходить суд над экс-генералом.
3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.
Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции.
14 июня заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд. Также он рассказал, как и где пересек государственную границу экс-глава ДП Алматинской.