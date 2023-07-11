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Законодательство РК

Судить Серика Кудебаева за побег будут не в Талдыкоргане

суд Фото: пресс-служба МВД РК
Поскольку за границу экс-начальник Департамента полиции сбежал из другой области, то и судить его будут не в Жетысу, заявил прокурор Жетысуской области Мадияр Басшыбаев, сообщает Zakon.kz.

Сказал это прокурор Басшыбаев на прошедшей пресс-конференции.

"Данное преступление произошло не на территории Жетысуской области, а в другом регионе. Поэтому дело расследуется там. Для получения более достоверной информации нужно обратиться к прокурору того региона, где оно расследуется", – сказал Мадияр Басшыбаев.

Прокурор не уточнил, в какой из областей будет проходить суд над экс-генералом.

3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.

Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции.

14 июня заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд. Также он рассказал, как и где пересек государственную границу экс-глава ДП Алматинской.

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