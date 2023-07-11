В Актобе семеро детей получили тепловой удар

Руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев рассказал о том, что по поводу теплового удара к медикам обратились 10 человек, из них 7 детей. В стационар были доставлены 2 детей. Один госпитализирован в Каргалинскую районную больницу, сообщает Zakon.kz.

По его словам, во время сильной жары количество обращений к врачам выросло в среднем на 200 вызовов.

За несколько дней невыносимой жары в скорую поступает все больше обращений.

"Ежедневно поступает по 1000-1100 вызовов, раньше по 800-900 было. С артериальной гипертензией количество вызовов увеличилось, за 5 дней было обслужено 605 пациентов с артериальной гипертензией. В обычные дни – 400-450 обращений", – цитирует "Диапазон" Исаева.

Ранее сообщалось, что 12 июля на большей части Казахстана осадков не будет, однако в некоторых регионах ожидается дождь с грозами.

