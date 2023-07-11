В Жетысуской области школьники вынуждены учиться в разваливающейся школе

Учителя и родители из села Шымыр Ескельдинского района бьют тревогу. Они опасаются, что местная и единственная школа в населенном пункте может рухнуть в любой момент, сообщает Zakon.kz.

Школа построена в 1991 году. За 32 года в учебном заведении проводили ремонт лишь один раз. По словам директора учреждения, материальная база здания уже устарела, а ремонт планируют начать лишь через два года.

"У нас здание в очень плачевном состоянии, особенно спортивный и актовые залы, несколько кабинетов в этом крыле. Все это из-за того, что там мягкая кровля. Я в этой школе работаю директором 5 лет. Все это время мы ремонтируем нашу школу, 4 года она стояла в нормальным состоянии и в марте прошлого года когда был сильный ветер, у нас снесло крышу здания и с этого момента все течет при дождливой погоде", – рассказала корреспонденту Zakon.kz директор средней школы им. Маметовой Раушан Мейрбекова.

На сегодняшний день в школе обучаются 515 детей в две смены. Их воспитанием и образованием занимаются 70 учителей. Родители и преподаватели опасаются, что учебное заведение может рухнуть в любой момент, а ремонт здания запланирован лишь на 2025 год. Сейчас акиматом разработана только проектно-сметная документация.

"Родители мне сейчас пишут, что 1 сентября они не отправят детей в школу, выйдут на забастовку. Потому что их дети не должны учиться в таких условиях. Два года назад уже приезжала проверка и признали спортзал аварийным, но никаких действий так и не было. Говорят, что нашей школе всего 32 года и имеются более старые здания для ремонта", – сказала Мейрбекова.

Директор школы верит, что власти Жетысуской области обратят внимание на проблемы учебного заведения и выделят средства для срочного ремонта здания.

Ранее сообщалось, что родители учеников гимназии №30 Атырау обеспокоены разрушенной крышей здания школы, которую до сих пор не начали ремонтировать, несмотря на обещания властей закончить работы к 1 сентября.

