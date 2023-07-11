В Атырауской области продолжают тушить разгоревшийся камыш

В настоящий момент благодаря оперативным действиям спасателей производится тушение загорания камышитовой растительности на площади 2 га. Общая площадь пожара составляла 830 га, из них происходит тление камыша на площади 2 га, сообщает Zakon.kz.

Авиация МЧС проливает места тления камыша. С начала пожара осуществлено 167 сбросов около 501 тонны воды.



"Тушение продолжается. В оперативных работах по ликвидации ЧС наземным способом тушения задействованы порядка 85 человек и 14 единиц техники ДЧС, ГПР "Акжайык". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Отмечается, что в области сохраняется высокая температура воздуха до +35.

О пожаре стало известно 8 июля. Позже пожарные заявили, что площадь пожара в регионе снизили до 40 га. Затем до 20 га.