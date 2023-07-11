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Проспект Кабанбай батыра частично перекроют в Астане

перекрытие дороги Фото: gov.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт местного проезда по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением ремонта с 12 по 15 июля будет перекрыт местный проезд по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее в Алматы рассказали о планах по ремонту дорог на текущую неделю.

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