Проспект Кабанбай батыра частично перекроют в Астане
Фото: gov.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт местного проезда по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением ремонта с 12 по 15 июля будет перекрыт местный проезд по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.
Ранее в Алматы рассказали о планах по ремонту дорог на текущую неделю.
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