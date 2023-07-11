В Туркестанской области спасатели нашли тело пропавшего туриста

Пропавшего туриста нашли мертвым в горах Туркестанской области. Спасатели начали спуск тела, сообщает Zakon.kz.

Мужчину обнаружили мертвым на высоте около 3800 м над уровнем моря.

"В настоящее время производится его спуск в пешем порядке. Спуск осложняется наличием снежного покрова, толщиной 20 см, рельеф местности – горный, скалистый", – цитирует Astana TV пресс-службу МЧС РК.

3 июля 2023 года турист упал с вершины горы в Туркестанской области. По данным регионального ДЧС, поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.

10 июля сообщалось, что снег и непрерывный дождь осложнили поиски.