Аким Астаны встретился с застройщиками проблемных домов

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с застройщиками и участниками долевого строительства, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава мегаполиса написал на своей странице в Instagram.

"Встретился с участниками долевого строительства и застройщиками. Это ЖК "Сапсан", "Казанат 2", "София", "Diana", "R-club", "R-club Deluxe", "Arai apartments", "Аскер 1 и 2", "Актау сити", "Оазис". В данных домах есть ряд проблем: отставание от графика, имеется не весь перечень разрешительных документов, нехватка финансирования". Аким Астаны Женис Касымбек

В связи с этим он поручил застройщикам активизировать строительные работы и привести всю документацию в порядок. В случае если не будут выполнены законные требования, то дела будут направлены в суд.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Аким отметил, что стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определенных условиях:



получении гарантии Единого оператора жилищного строительства;

участия в проекте банка второго уровня;

привлечении денег дольщиков только после возведения каркаса жилого дома.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Ранее в Астане прошло совещание по вопросам развития столицы, на котором глава государства поручил акиму завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в этом году. А в дальнейшем пресекать появление подобных случаев.

