Аким Астаны встретился с застройщиками проблемных домов
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек встретился с застройщиками и участниками долевого строительства, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава мегаполиса написал на своей странице в Instagram.
"Встретился с участниками долевого строительства и застройщиками. Это ЖК "Сапсан", "Казанат 2", "София", "Diana", "R-club", "R-club Deluxe", "Arai apartments", "Аскер 1 и 2", "Актау сити", "Оазис". В данных домах есть ряд проблем: отставание от графика, имеется не весь перечень разрешительных документов, нехватка финансирования".Аким Астаны Женис Касымбек
В связи с этим он поручил застройщикам активизировать строительные работы и привести всю документацию в порядок. В случае если не будут выполнены законные требования, то дела будут направлены в суд.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким отметил, что стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определенных условиях:
- получении гарантии Единого оператора жилищного строительства;
- участия в проекте банка второго уровня;
- привлечении денег дольщиков только после возведения каркаса жилого дома.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Ранее в Астане прошло совещание по вопросам развития столицы, на котором глава государства поручил акиму завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в этом году. А в дальнейшем пресекать появление подобных случаев.
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