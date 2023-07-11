Количество ДТП снизилось в Жамбылской области

Под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.





Первый заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Курмет Мажикенов сообщил, что по итогам 6 месяцев текущего года количество зарегистрированных ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 35,9%.





Как показывает статистика, 70% ДТП произошло с участием старых автомобилей (более 20 лет эксплуатации).





Жамбылская область является международным транзитным транспортным коридором, за сутки в будни по ее территории проезжают более 25 тысяч автомобилей, в выходные – более 45 тыс. На 450-километровом отрезке трассы Западная Европа – Западный Китай патрульные на служебных автомобилях осуществляют сопровождение транспортных колонн. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На республиканских автомагистралях для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения установлены 20 мобильных комплексов "АвтоСканАр" и "Аркан". Благодаря мобильным комплексам за 6 месяцев текущего года нарушителям ПДД выписаны штрафы на общую сумму 747 млн. тенге, взыскано 614 млн. тенге, что составляет 82,2%.



За ненадлежащее содержание автодорог привлекли к административной ответственности более 200 должностных лиц и 179 юридических лиц.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Говоря о проблемных вопросах, спикер обратил внимание на проблемы обеспечения широкополосным доступом к интернету вдоль автомобильных дорог, установки устройства "электропастух" – сооружение, которое не допускает выход скота на дорогу, освещения автостоянок, установки дорожных знаков, билбордов о важности соблюдения ПДД, строительства объектов придорожного сервиса.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Начальник ДП Арманбек Баймурзин также указал на важность установки шумовых полос на участках, где чаще всего фиксируются ДТП.



Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить работа по профилактике ДТП. Он также высказал нарекания в адрес филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол".







Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

"Статистика все еще не радует. Нужно работать на результат, эффективно и без формализма. За сухими цифрами стоят человеческие жизни. По всем поднятым проблемным вопросам необходимо провести работу. Сотрудникам полиции нужно усилить профилактическую работу, привлекать к строгой ответственности всех нарушителей ПДД, несмотря ни на звания, ни на регалии", – подчеркнул аким области.

Глава региона заслушал также ответы ряда акимов районов по вопросам проведения системной работы по профилактике ДТП.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе заседания также с докладом по вопросам борьбы с наркобизнесом, торговлей людьми выступил заместитель начальника ДП Нуржан Рахметуллаев. За отчетный период выявлено 286 наркоправонарушения. Полицейскими изъято 2 тонны 504 кг наркотиков, что больше по сравнению с прошлым годом на 1,4 тонны.

