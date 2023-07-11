В ВКО компанию оштрафовали за разлитую серную кислоту во время ДТП

В Департаменте экологии ВКО заявили о том, что компания "ГРК МЛД" за разлитую серную кислоту во время ДТП заплатит штраф около 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Попала ли в воду опасная жидкость, специалисты пока не подтвердили. Однако пробы возьмут еще раз после работ по нейтрализации.

Как отмечает Astana.TV, на восстановление почвы понадобилось 4 тонны извести. Площадь загрязнения – 100 кв. м, сейчас территория оцеплена. Так как рядом нет населенных пунктов, экологи уверяют, что опасности для людей нет.

"Превышение по содержанию загрязняющих веществ превысило порядка 50 раз, по нашим результатам, очень кислая среда. При проведении работ по восстановлению именно нарушенных земель, после проведения всех работ будут повторные исследования. Для того чтобы сказать, да, фактически восстановлена до природной среды". Главный государственный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров

Уточняется, что в октябре минувшего года эта же компания допустила аварию при перевозке серной кислоты. Тогда в почву вылилось 25 тонн жидкости.

Ранее сообщалось, что 7 июля грузовик с 23 тоннами серной кислоты перевернулся между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области.