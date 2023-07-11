Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, Норвегия выделит дополнительные 2,5 млрд крон
Фото: president.gov.ua
Пресс-секретарь президента Украины заявил о том, что Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, однако сегодня он не будет принимать участие в саммите, сообщает Zakon.kz.
- Норвегия выделит дополнительные 2,5 млрд крон (240 млн долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
- Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов. Его слова приводятся на сайте Минсельхоза Венгрии.
- Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.
- Президент Польши Анджей Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие.
- Глава украинского МИД Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.
- Глава Минобороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО, он заявил, что главная цель Киева – членство в альянсе.
- Генсек НАТО заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения.
- Инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вхождения Украины в НАТО – Столтенберг.
- Украина получит приглашение в НАТО после получения согласия всех членов альянса и выполнения всех условий – премьер Бельгии;
- Россия внимательно отслеживает заявления, звучащие перед саммитом НАТО, это будет предметом глубокого анализа для принятия мер по обеспечению безопасности страны – Песков.
- Ускоренный режим принятия Украины в НАТО будет нести угрозы европейской безопасности – Песков.
- Россия принимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО – Лавров.
- Президент Литвы Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией. В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.
- Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО – Белый дом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ