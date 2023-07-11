Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, Норвегия выделит дополнительные 2,5 млрд крон

Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины заявил о том, что Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, однако сегодня он не будет принимать участие в саммите, сообщает Zakon.kz.

Норвегия выделит дополнительные 2,5 млрд крон (240 млн долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов. Его слова приводятся на сайте Минсельхоза Венгрии.

Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.



Президент Польши Анджей Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие.

Глава украинского МИД Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.

Глава Минобороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО, он заявил, что главная цель Киева – членство в альянсе.

Генсек НАТО заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения.

Инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вхождения Украины в НАТО – Столтенберг.

Украина получит приглашение в НАТО после получения согласия всех членов альянса и выполнения всех условий – премьер Бельгии;

Россия внимательно отслеживает заявления, звучащие перед саммитом НАТО, это будет предметом глубокого анализа для принятия мер по обеспечению безопасности страны – Песков.

Ускоренный режим принятия Украины в НАТО будет нести угрозы европейской безопасности – Песков.

Россия принимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО – Лавров.

Президент Литвы Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией. В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.

Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО – Белый дом. Читайте также Бойцы ЧВК "Вагнер" будут обучать бою солдат в Беларуси ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов президента Китай предложил пить воду с АЭС "Фукусима" тем, кто уверен в ее безопасности

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