Начался суд над экс-акимом Актюбиской области Ермеком Имантаевым

Суд начался над бывшим акимом Актюбинской области Ермеком Имантаевым. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в период, когда он возглавлял СПК "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", речь идет о незаконной продаже земельного участка, принадлежавшего СПК "Актобе", ущерб насчитали на сумму более 100 млн тенге. Предварительное судебное заседание по делу в уголовном суде состоялось 10 июля.

"Адвокаты обвиняемого просили суд возвратить дело прокурору из-за многочисленных нарушений, привели аргументы, которые, по их мнению, могут препятствовать началу главного судебного разбирательства. Так защитники уверяли, что в ходе следствия не удовлетворили часть ходатайств, также обвинение не расписало алгоритм преступления", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, Имантаев согласился с доводами своих защитников. Еще адвокаты просили суд изменить меру пресечения подсудимому на домашний арест в связи с тем, что в мае он перенес операцию на сердце, нуждается в реабилитации, а в следственном изоляторе нет для этого условий. Между тем гособвинитель уверял, что состояние здоровья обвиняемого не мешает ему находится в СИЗО.

Судья Алданов отложил судебный процесс и дал прокурору время для подготовки ответов на ходатайства защитников, в том числе и по вопросу дальнейшей меры пресечения.

В феврале сообщалось, что Специализированный следственный суд Актобе санкционировал арест бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева.