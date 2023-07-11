В ВКО спасатели помогли попавшему в ловушку жеребцу

В селе Курчум оставшись без присмотра хозяев, жеребец угодил в глубокую яму. Несчастному животному на помощь оперативно пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, с помощью веревок и приложенных физических усилий сотрудников службы ЧС, попавший в заточение жеребец, весом более 400 кг, благополучно был извлечен из ямы.

Отмечается, что во время спасательной операции животное не пострадало.





Спасатели просят граждан не оставлять своих питомцев без присмотра.

Ранее сообщалось, что в городе Зайсан по улице Достык жеребец упал в колодец. Очевидцы вызвали на помощь спасателей.