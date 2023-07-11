Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ВКО спасатели помогли попавшему в ловушку жеребцу

помощь животному Фото: скриншот видео
В селе Курчум оставшись без присмотра хозяев, жеребец угодил в глубокую яму. Несчастному животному на помощь оперативно пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, с помощью веревок и приложенных физических усилий сотрудников службы ЧС, попавший в заточение жеребец, весом более 400 кг, благополучно был извлечен из ямы.

Отмечается, что во время спасательной операции животное не пострадало.


Спасатели просят граждан не оставлять своих питомцев без присмотра.

Ранее сообщалось, что в городе Зайсан по улице Достык жеребец упал в колодец. Очевидцы вызвали на помощь спасателей.

Читайте также

Стали известны подробности захвата аэропорта Алматы во время январских событий

Экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев предстал перед судом

В ВКО компанию оштрафовали за разлитую серную кислоту во время ДТП

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления