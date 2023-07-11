В Темиртау в ближайшие дни питьевую воду будут давать по часам

В Темиртау в ближайшие дни питьевую воду будут давать по графику. По четыре часа утром и вечером. Отключение совпало с жарой +35, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, питьевая вода в Темиртау поступает из двух подземных источников и Иртыша – по каналу через Караганду. От областного центра до города металлургов 27 км трубопровода, и он почти полностью пришел в негодность. В этом году отремонтируют всего 5 км – самый изношенный участок. Сегодня же по трубе стало невозможно пропустить необходимый объем. А разбор увеличился.

Отмечается, что помимо жары и активного полива, в городе отключили горячую воду – на теплосетях проводят ремонт. Городские резервуары не успевают наполняться. Воду без ограничений планируют дать на День металлурга, в эти выходные. А после праздников ограничения вновь вернут. И сколько они продлятся, пока неизвестно.

"Труба 73 года и ни разу не видела капитальный ремонт. На сегодня только восемь порывов на данном участке, каждый день там находится одна бригада и проводит текущий ремонт, латают дыры. У нас расход воды 1700 идет, а приход всего 1200. То есть получается, чтобы не опустошить наши резервуары, чтобы не остаться вообще без воды, мы вынуждены были принять такие меры". Замакима Темиртау Ринат Кадырбеков

Ранее сообщалось, что в Алматы в ряде микрорайонов в течение нескольких дней будут отключать холодную воду.

