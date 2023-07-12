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В Усть-Каменогорске жильцы многоэтажки обнаружили во дворе тело мужчины

авто Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП ВКО рассказала о том, что мужчина погиб в центре Усть-Каменогорска при падении из окна 15-этажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, с какой высоты он упал и при каких обстоятельствах, пока не известно.

"Обнаружили тело жильцы дома около 10:00. Они же и вызвали полицию. Стражи порядка по данному факту начали досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Подробностей в интересах следствия не разглашают. Известно лишь, что погибший мужчина в данном доме не проживает", – говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что в Кокшетау 39-летний мужчина упал с девятого этажа и скончался на месте от полученных травм.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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