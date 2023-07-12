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В нескольких городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В нескольких городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По данным РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеорологические условия 12 июля ожидаются в четырех городах Казахстана: Астана, Алматы, Атырау, Павлодар и Риддер, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 15 областях Казахстана на 12 июля было объявлено штормовое предупреждение. На большей части Казахстана в среду жара до +40 градусов.

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