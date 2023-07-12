Умер известный казахстанский ученый и дипломат Мурат Лаумулин

На 65 году жизни скончался казахстанский ученый, историк, дипломат, доктор политических наук Мурат Лаумулин, сообщает Zakon.kz

По информации КазТАГ Мурат Лаумулин скончался после продолжительной болезни.

Лаумулин родился в 1959 году в Алматы.

В разные годы он преподавал в КазГУ, занимался исследовательской деятельностью в ведущих научных учреждениях страны, работал в министерстве иностранных дел, занимал множество ответственных постов в дипломатическом корпусе, в том числе работал в Германии и Беларуси. С 2018 года был руководителем Центра европейских и американских исследований Международного научного комплекса «Астана».

Вместе с тем, Лаумулин является обладателем множества наград и автором большого числа научных трудов.

7 января 2023 года Лаумулину исполнилось 64 года.