В ЗКО продолжают бороться с огнем

В поселке Тоганас Сырымского района ЗКО пожарные тушат участок со сухостоем в 7 тыс.га. Угрозы населенному пункту нет, сообщает Zakon.kz

Согласно информации МЧС РК пожар в поселке Тоганас был локализован еще днем 14:25 час. Вечером осуществлялось окарауливание и заливка мест возгорания.

В тушении задействованы порядка 260 человек и более 60 единиц техники.

Как сообщали ранее, всего в области огнеборцами ликвидировано 38 загораний.

В регионе повышенный уровень пожарной опасности, ситуацию осложняет то, что местным лесничествам не хватает спецтехники и средств для тушения огня.