В ЗКО продолжают бороться с огнем
Фото: ДЧС РК ЗКО
В поселке Тоганас Сырымского района ЗКО пожарные тушат участок со сухостоем в 7 тыс.га. Угрозы населенному пункту нет, сообщает Zakon.kz
Согласно информации МЧС РК пожар в поселке Тоганас был локализован еще днем 14:25 час. Вечером осуществлялось окарауливание и заливка мест возгорания.
В тушении задействованы порядка 260 человек и более 60 единиц техники.
Как сообщали ранее, всего в области огнеборцами ликвидировано 38 загораний.
В регионе повышенный уровень пожарной опасности, ситуацию осложняет то, что местным лесничествам не хватает спецтехники и средств для тушения огня.
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