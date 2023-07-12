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В ЗКО продолжают бороться с огнем

В ЗКО продолжают бороться с огнем Фото: ДЧС РК ЗКО
В поселке Тоганас Сырымского района ЗКО пожарные тушат участок со сухостоем в 7 тыс.га. Угрозы населенному пункту нет, сообщает Zakon.kz

Согласно информации МЧС РК пожар в поселке Тоганас был локализован еще днем 14:25 час. Вечером осуществлялось окарауливание и заливка мест возгорания.

В тушении задействованы порядка 260 человек и более 60 единиц техники.

Как сообщали ранее, всего в области огнеборцами ликвидировано 38 загораний.

В регионе повышенный уровень пожарной опасности, ситуацию осложняет то, что местным лесничествам не хватает спецтехники и средств для тушения огня.

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Елена Вебер
МЧС РК Западно-Казахстанская область
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