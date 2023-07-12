Житель Швеции намерен вместо Корана сжечь устав НАТО

29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас намерен вместо священной книги мусульман сжечь устав НАТО., сообщает Zakon.kz

По информации газеты Aftonbladet мужчина изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. По словам Лукаса, изначально он надеялся, что его действия смогут остановить или притормозить присоединение Швеции к НАТО.

"У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве", — заявил мужчина.

Он также пояснил, что мысль о сожжении Корана пришла ему меньше двух недель назад и он вовсе не одержим идеей уничтожения мусульманской книги. Лукас принес извинения всем, кого обидело его намерение.



Акция назначена на 12 июля, она должна пройти на площади Стуртортег в центре Хельсингборга.

