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Законодательство РК

В Атырау к пяти годам тюрьмы приговорили директора турагентства

В Атырау к пяти годам тюрьмы приговорили директора турагентства Фото: pixabay
Атырауский суд приговорил директора туристического агентства INFINITY TRAVEL M к пяти годам лишения свободы за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", директор турфирмы присвоила 30 млн тенге и теперь ей предстоит отвечать по закону по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц"). Суд также обязал ее вернуть потерпевшим деньги.

Напомним, прошлым летом более двух десятков жителей Атырау купили в данном турагентстве путевки на отдых за границу, но поездки так и не состоялись, а 42-летняя руководитель агентства исчезла.

26 августа 2022 года 23 обманутых клиента обратились с коллективным заявлением в городское управление полиции, было возбуждено уголовное дело, и вот теперь вынесен приговор.

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