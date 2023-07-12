Главное к утру: суд над экс-акимом Актюбинской области, подробности захвата аэропорта Алматы и жара в РК

В Актюбинской области начался суд над Ермеком Имантаевым. Экс-акима обвиняют в присвоении имущества. Стали известны подробности захвата аэропорта Алматы во время январских событий и жара до +40 ожидается на большей части РК. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Крупный ущерб

Экс-акима Актюбинской области обвиняют в присвоении вверенного имущества в период, когда он возглавлял СПК "Актобе". Речь идет о незаконной продаже земельного участка, принадлежавшего СПК "Актобе", ущерб насчитали на сумму более 100 млн тенге.

Подробности громкого дела

В суде разъяснили приговор СМУС г. Алматы по делу о нападении и захвате здания алматинского аэропорта и диспетчерской службы.

Судом установлено, что гражданка Т. и гражданин Н. зимой 5 января 2022 года организовали массовые беспорядки в здании аэропорта города Алматы, которые сопровождались погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества. В аэропорту к ним присоединились граждане Д., Ш. и К.

"Данные лица, узнав, что в город планируется прилет самолетов ОДКБ с военным контингентом, решили воспрепятствовать этому, совершив нападение и захватив здание диспетчерской службы. Далее, угрожая насилием, они потребовали от сотрудников отключить освещение взлетно-посадочной полосы с целью недопущения посадки самолета", – говорится в сообщении. Как уточняется, в тот момент возникла реальная угроза безопасности и жизни граждан, находившихся в воздушных судах. В ходе нападения подсудимые совершили угон служебных транспортных средств и похитили служебные радиостанции.

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с застройщиками и участниками долевого строительства. Это ЖК "Сапсан", "Казанат 2", "София", "Diana", "R-club", "R-club Deluxe", "Arai apartments", "Аскер 1 и 2", "Актау сити", "Оазис". В данных домах есть ряд проблем: отставание от графика, имеется не весь перечень разрешительных документов, нехватка финансирования. Он поручил застройщикам активизировать строительные работы и привести всю документацию в порядок. В случае если не будут выполнены законные требования, то дела будут направлены в суд. Ранее в Астане прошло совещание по вопросам развития столицы, на котором глава государства поручил акиму завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в этом году. А в дальнейшем пресекать появление подобных случаев.

Штраф за разлитую серную кислоту

А в ВКО компанию оштрафовали за разлитую серную кислоту во время ДТП. В Департаменте экологии ВКО заявили о том, что компания "ГРК МЛД" за разлитую серную кислоту во время ДТП заплатит штраф около 2 млн тенге. Попала ли в воду опасная жидкость, специалисты пока не подтвердили. Однако пробы возьмут еще раз после работ по нейтрализации.

Мост через Есентай

В Алматы расширят до восьми полос мост через р. Есентай. Прежде чем начать реконструкцию моста, специалисты провели обследование, которое показало, что данное сооружение находится в аварийном состоянии. А для того, чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми – по четыре в двух направлениях. Расширят мост за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. Реконструкцию моста планируют завершить до 1 сентября.

Жара до +40 ожидается на большей части Казахстана в среду. В 15 областях Казахстана на 12 июля объявлено соответствующее штормовое предупреждение.

Мировые новости

Стало известно, почему Украину пока не возьмут в НАТО. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер объяснил, что Украина пока не может вступить в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией: "Это означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией – президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве".

Житель Швеции намерен вместо Корана сжечь устав НАТО. Мужчина изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. По словам Лукаса, изначально он надеялся, что его действия смогут остановить или притормозить присоединение Швеции к НАТО. "У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве", – заявил мужчина.

Спортивные новости

"Уимблдон-2023": Анна Данилина не прошла в полуфинал смешанного парного разряда. В паре с Николя Маю они проиграли в четвертьфинале. Они уступили дуэту Мате Павия (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) – 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 11 минут.

Украинская теннисистка сенсационно победила первую ракетку мира Игу Швёнтек на Уимблдоне. Элина Свитолина вышла в полуфинал.

Сегодня в четвертьфинале "Уимблдона-2023" на корте встретятся Онс Жабер и наша Елена Рыбакина. Пожелаем ей удачи! Болеем за наших!