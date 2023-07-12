Конституционный суд признал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" конституционным

Конституционный суд по обращению президента проверил на соответствие Конституции закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и поправки в ряд сопутствующих законов, сообщает Zakon.kz.

Какие законы проверял на конституционность Конституционный суд

Парламент РК 20 и 29 июня принял следующие законы:

Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов",

Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре",

закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов",

закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях",

закон "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Перечисленные документы были направлены на подпись президенту. Однако Токаев, прежде чем их подписывать, направил в Конституционный суд обращение о рассмотрении этих законодательных актов на предмет их соответствия Конституции РК.

Какое решение принял Конституционный суд

Конституционный суд признал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также все законы, вносящие поправки в ряд сопутствующих нормативных правовых актов, соответствующими Конституции РК.

Как обосновал свое решение Конституционный суд

Конституционный суд отмечает, что Основной закон гарантирует право собственности только на то имущество, которое приобретено законным путем. Конституционные гарантии не распространяются на имущественные блага, приобретенные с нарушением установленных законами оснований и процедур, а также на поступления, полученные от их использования.

При этом изначально незаконно приобретенное имущество, в том числе в результате коррупции, мошенничества или злоупотребления служебным положением, на основании закона и в соответствии с определенными в нем способами и процедурами должно быть возвращено его законному собственнику, включая государство.

В главе 2 Закона предусмотрены нормы, определяющие компетенцию уполномоченного органа по возврату активов, формы его взаимодействия с правоохранительными, специальными и иными государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора.

Законодательно регламентированы меры по возврату активов:

мониторинг и анализ информации;

меры по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения активов; предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры;

меры по добровольному или принудительному возврату активов, управлению конфискованными или обращенными в доход государства активами и иные меры.

Для целей возврата активов Закон вводит понятие реестра, определяет его субъекты и порядок ведения. Он формируется комиссией по предложению уполномоченного органа. Вынесение данного вопроса на рассмотрение комиссии позволяет обеспечить прозрачность процесса.

Лица, включенные в реестр, уведомляются уполномоченным органом по возврату активов об их включении в реестр. Данное положение корреспондируется с пунктом 3 статьи 18 Конституции, согласно которому государственные органы, общественные объединения, должностные лица и СМИ обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Кроме того, решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц, затрагивающие права и обязанности лиц, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу и в судебном порядке, что вытекает из пункта 2 статьи 13 и статьи 76 Конституции.

Не противоречат конституционным требованиям положения Закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства. Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства в связи с признанием их активами необъяснимого происхождения. Основанием для этого является представление истцом достаточных доказательств, что приобретение (получение) ответчиком активов было осуществлено с существенным нарушением законодательства, которые не опровергнуты ответчиком. Подобный механизм согласуется с пунктами 1 и 3 статьи 26 Конституции.

Таким образом, Конституционный суд считает, что, принимая рассматриваемый Закон, государство определяет систему восстановления нарушенных прав народа Казахстана для устойчивого экономического и социального развития страны. Возврат государству незаконно приобретенных активов соответствует конституционно значимым целям, направлен на поддержание баланса личных, общественных и государственных интересов при неукоснительном соблюдении конституционно обоснованных принципов справедливости, разумности и соразмерности. При условии надлежащего системного контроля и регулирования вопросов, относящихся к праву собственности, развития экономики в интересах всего народа государство будет иметь больше финансовых и иных возможностей реализовать свои социально-экономические, экологические, политические и правовые обязательства перед гражданами и обществом, обеспечить должный уровень национальной безопасности.

Конституционный суд считает также, что вносимые в законодательные акты сопутствующие поправки предметно связаны и вытекают из положений Закона.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.