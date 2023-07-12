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Долги по зарплате на 4 млрд тенге погасили 15 тысячам казахстанцев

Долги по зарплате на 4 млрд тенге погасили 15 тысячам казахстанцев Фото: Zakon.kz
С начала 2023 года государственные инспекторы труда защитили права более 15 тысяч работников и добились погашения задолженности по зарплате на 4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения 12 июля, по состоянию на 1 июля государственные инспекторы труда выявили задолженность по зарплате на 503 казахстанских предприятиях на общую сумму свыше 4,2 млрд тенге.

Руководителям предприятий, задолжавших сотрудникам зарплату, выписали 593 предписания, обязательных к исполнению. Им также начислили штрафы более чем на 83,3 млн тенге.


"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,1 тысячи работников. Им выплатили 4 млрд тенге", – говорится в сообщении пресс-службы МТСЗН.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области Антикоррупционная служба защитила права 107 предпринимателей.

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Никита Дробны
МТСЗН РК Казахстан
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