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Законодательство РК

КНБ провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае

КНБ провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае Фото: gov.kz
4 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в Алматы, Уральске и Аксае проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности двух группировок, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства отмечено, что задержаны 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.

"Проведен ряд обысковых мероприятий, по результатам которых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства. Согласно предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел".Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений.

"Члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия".Пресс-служба КНБ РК

Досудебное расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

24 июня 2023 года оперативники КНБ с сотрудниками подразделения специального назначения в Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки. Членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Анастасия Московчук
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