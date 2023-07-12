КНБ провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае

Фото: gov.kz

4 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в Алматы, Уральске и Аксае проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности двух группировок, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства отмечено, что задержаны 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах. "Проведен ряд обысковых мероприятий, по результатам которых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства. Согласно предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел". Пресс-служба КНБ РК Также сказано, что группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений. "Члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия". Пресс-служба КНБ РК Досудебное расследование продолжается, заключили в пресс-службе. 24 июня 2023 года оперативники КНБ с сотрудниками подразделения специального назначения в Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки. Членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Читайте также Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

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