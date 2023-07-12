Новый футбольный сезон стартовал матчами Лиги чемпионов УЕФА

В Европе дан старт новому клубному сезону по футболу. И в первый день болельщики смогли насладиться 10 матчами самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Практически все поединки игрового дня закончились минимальными показателями или ничьей. Только в одной встрече был зафиксирован крупный счет. Так, "Маккаби Хайфа" (Израиль), обыграв на выезде 4:0 "Хамрун Спартанс" из Мальты, с большой долей вероятности обеспечил себе путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.





Фото: Instagram/maccabihaifafc

В остальных играх были показаны следующие цифры:

"Урарту" (Армения) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 0:1.

"Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан) – 1:2.

"Жальгирис" (Литва) – "Струга" (Северная Македония) – 0:0.

"Ракув" (Польша) – "Флора" (Эстония) – 1:0.

"Олимпия" (Словения) – "Валмиера" (Латвия)– 2:1.

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) – "Ференцварош" (Венгрия) – 0:0.

"Партизани" (Албания) – БАТЭ (Беларусь) – 1:1.

"Балкани" (Косово) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:0.

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Брейдаблик" (Исландия) – 0:1.



Тем временем последние приготовления к старту Лиги чемпионов проводит казахстанская "Астана", которая 12 июля примет на своей арене тбилисское "Динамо". Начало матча – в 20:00.

Во второй игровой день турнира также встретятся: ХИК (Финляндия) – "Ларн" (Северная Ирландия), "Фарул" (Румыния) – "Шериф" (Молдова), "Хэкен" (Швеция) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс), "Слован Братислава" (Словакия) – "Свифт Эсперанж" (Люксембург).