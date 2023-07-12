Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новый футбольный сезон стартовал матчами Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Старт ЕвроСезона Фото: Instagram/championsleague
В Европе дан старт новому клубному сезону по футболу. И в первый день болельщики смогли насладиться 10 матчами самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

Практически все поединки игрового дня закончились минимальными показателями или ничьей. Только в одной встрече был зафиксирован крупный счет. Так, "Маккаби Хайфа" (Израиль), обыграв на выезде 4:0 "Хамрун Спартанс" из Мальты, с большой долей вероятности обеспечил себе путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. 

Футбол Лига Чемпионов

Фото: Instagram/maccabihaifafc

В остальных играх были показаны следующие цифры:

  • "Урарту" (Армения) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 0:1.  
  • "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан) – 1:2.
  • "Жальгирис" (Литва) – "Струга" (Северная Македония) – 0:0.
  • "Ракув" (Польша) – "Флора" (Эстония) – 1:0.
  • "Олимпия" (Словения) – "Валмиера" (Латвия)– 2:1.
  • "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) – "Ференцварош" (Венгрия) – 0:0.
  • "Партизани" (Албания) – БАТЭ (Беларусь) – 1:1.
  • "Балкани" (Косово) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:0.
  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Брейдаблик" (Исландия) – 0:1.

Тем временем последние приготовления к старту Лиги чемпионов проводит казахстанская "Астана", которая 12 июля примет на своей арене тбилисское "Динамо". Начало матча – в 20:00.

Во второй игровой день турнира также встретятся: ХИК (Финляндия) – "Ларн" (Северная Ирландия), "Фарул" (Румыния) – "Шериф" (Молдова), "Хэкен" (Швеция) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс), "Слован Братислава" (Словакия) – "Свифт Эсперанж" (Люксембург). 

Читайте также

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" стал директором ФК "Тобол"

Александр Волкановски возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от веса

Неймар вернулся в строй "ПСЖ" после операции

Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления