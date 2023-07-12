Темпы роста экономики Казахстана с начала года составили 5%

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 12 июля заявил, что по итогам первого полугодия 2023 года темпы роста экономики Казахстана составили 5%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров доложил о развитии экономики с начала года.

"По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь", – сообщил министр.

Обрабатывающая промышленность, по его словам, сохраняет положительные темпы роста: объем производства вырос на 3,5%. Рост производства в машиностроении составил 28,8%, в том числе в автомобилестроении – на 40,1% и в производстве электрооборудования – на 34,9%.

Положительную динамику также продемонстрировали следующие отрасли: производство продуктов питания – рост на 5,3%, продуктов нефтепереработки – на 1,9%, строительных материалов – на 4,4%, напитков – на 6,6%, пластмассовых изделий – на 7,8% и легкой промышленности – на 24%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,7%. В частности, добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа – на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых – на 17,4%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 3,2%. В то же время добыча металлических руд снизилась на 0,2%, добыча угля – на 8,1%.

"Темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании на 56,8%, торговле – на 32,2%, сельском хозяйстве – на 22,1%, образовании – на 21,5%, а также в промышленности – на 10,9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 11,4%. Положительный торговый баланс составил 7,4 млрд долларов", – заявил глава МНЭ.

Алибек Куантыров также отметил, что объем выполненных строительных работ увеличился на 12,3%. С января по июнь текущего года ввели в эксплуатацию более 7,4 млн кв. м жилья, что на 11,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Самые высокие показатели ввода жилья – в Алматы и Шымкенте, а также в Абайской и Улытауской областях.

"В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,2%. Положительный рост производства в отрасли зафиксировали во всех регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Акмолинская и Павлодарская области", – резюмировал глава МНЭ.

В апреле сообщалось, что рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%.