Последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона выпустили из тюрьмы

Осужденная убийца Лесли Ван Хаутен вышла из тюрьмы. Она была одной из последователей секты Мэнсона, участвовавших в убийстве двух человек в 1969 году, сообщает Zakon.kz.

Решение об освобождении Ван Хаутен принял апелляционный суд Калифорнии, отменивший предыдущее постановление губернатора Гэвина Ньюсома, который отказал ей в условно-досрочном освобождении еще в 2020 году.

С 2016 года ее рекомендовали к УДО пять раз, однако каждую из этих рекомендаций отклоняли либо губернатор Ньюсом, либо бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Ван Хаутен было 19 лет, когда ее приговорили к пожизненному заключению за помощь Чарльзу Мэнсону и другим последователям в убийстве Лено и Розмари ЛаБьянка.

Убийства произошли на следующий день после того, как другая группа последователей Мэнсона зверски убила актрису Шэрон Тейт, которая в то время была беременна.

В 2017 году Чарльз Мэнсон умер от естественных причин в тюрьме в возрасте 83 лет, проведя за решеткой почти полвека.

Губернатор Ньюсом утверждал, что Ван Хаутен, которой сейчас 73 года, по-прежнему представляет угрозу для общества. Отказывая ей в просьбе об УДО, он заявил, что ее объяснения относительно ее связи с Мэнсоном и произошедших событий непоследовательны.

Однако недавно Апелляционный суд второго округа Лос-Анджелеса принял решение об отмене решения губернатора.

Вынося решение, суд заявил, что "нет никаких доказательств, подтверждающих выводы губернатора" относительно того, должна ли Ван Хаутен быть освобождена.

Адвокат Ван Хаутен Нэнси Тетро заявила, что Ван Хаутен потребуется много времени, чтобы привыкнуть к тому, что она снова на свободе.

"Она провела в тюрьме 53 года. Ей просто необходимо научиться пользоваться банкоматом, не говоря уже о сотовом телефоне, не говоря уже о компьютере". Нэнси Тетро

Кори ЛаБьянка – дочь Лено ЛаБьянки – заявила, что у нее и у всей семьи "разрывается сердце" от новости по освобождению Ван Хаутен.