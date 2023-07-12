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Аутсайдеров по неосвоению бюджета среди министерств назвал Жамаубаев

Казахстан Минфин неосвоение Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 12 июля отчитался по исполнению бюджета за шесть месяцев 2023 года и назвал министерства, где сложились самые крупные суммы по неосвоению, сообщает Zakon.kz.

Неисполнение бюджета составило 62 млрд тенге, из которых 13 млрд – экономия. Не освоено 49 млрд тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, культуры и спорта, иностранных дел. Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце".Ерулан Жамаубаев

В разрезе регионов наибольшее неосвоение сложилось в Актюбинской, Карагандинской, Алматинской и Атырауской областях.

Также министр поделился результатами камерального контроля госзакупок. По итогам проверок установили нарушения по 35 892 процедурам. Проведено 1138 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 644 млрд тенге бюджетных средств. 

"Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 113 млрд тенге. Нарушения устранены на 101 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету".Ерулан Жамаубаев

В марте президент подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы".

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