Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области
По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, в нем задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и инспекторы природоохранной полиции. Так, за 20 дней отработок, проводимых группой, созданной под руководством начальника департамента, выявлено 22 факта.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
К примеру, на Бадамском карьере, расположенном вдоль трассы Шымкент –Бадам – Арысь, были выявлены большегрузные автомашины марки КАМАЗ и HOWO, незаконно перевозившие гравий. Машины водворены на штрафстоянку.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
По данным фактам были собраны соответствующие материалы и направлены в Департамент экологии для принятия законного решения.
Отметим, что работа в этом направлении не сходит с повестки дня сотрудников полиции и акимата, а специальные мероприятия будут продолжены по всей области.