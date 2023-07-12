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Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В целях выявления и недопущения фактов незаконного пользования недрами в соответствии с поручением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды под руководством начальника Департамента полиции Мурата Кабденова проводится запланированное на месяц специальное мероприятие.

По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, в нем задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и инспекторы природоохранной полиции. Так, за 20 дней отработок, проводимых группой, созданной под руководством начальника департамента, выявлено 22 факта.

Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

К примеру, на Бадамском карьере, расположенном вдоль трассы Шымкент –Бадам – Арысь, были выявлены большегрузные автомашины марки КАМАЗ и HOWO, незаконно перевозившие гравий. Машины водворены на штрафстоянку.

Более 20 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

По данным фактам были собраны соответствующие материалы и направлены в Департамент экологии для принятия законного решения.

Отметим, что работа в этом направлении не сходит с повестки дня сотрудников полиции и акимата, а специальные мероприятия будут продолжены по всей области.

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Анастасия Московчук
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