Смаилов о казахстанской экономике: Мы должны быть готовы к различным сценариям
На заседании правительства 12 июля премьер-министр подчеркнул, что Кабмин должен обеспечить достижение не менее чем пятипроцентного роста экономики до конца 2023 года.
"Мы должны быть готовы к различным сценариям развития с учетом текущей геополитической ситуации. Первым руководителям госорганов необходимо усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест".Алихан Смаилов
Также глава правительства поручил усилить работу по привлечению стратегических инвесторов. С каждым из них он распорядился работать напрямую на каждом этапе взаимодействия.
Коснулся премьер и сдерживания роста цен, отметив, что эта задача остается очень важной.
"В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении. Вместе с тем перед нами стоит задача по снижению инфляции в текущем году в два раза. Это требует скоординированных и превентивных действий. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить снижение инфляции до запланированных значений".Алихан Смаилов
Сокращение доли государства в экономике, по словам Смаилова, нужно проводить через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду.
"Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. До конца года необходимо обеспечить качественную реализацию Комплексного плана приватизации. В целом от нас требуется четкая и слаженная работа. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам поручаю организовать координацию и контроль".Алихан Смаилов
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 12 июля заявил, что по итогам первого полугодия 2023 года темпы роста экономики Казахстана составили 5%.