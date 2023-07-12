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Смаилов о казахстанской экономике: Мы должны быть готовы к различным сценариям

Смаилов призвал правительство готовиться к разным сценариям развития экономики Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Алихан Смаилов обратился к членам Кабмина и отметил, что устойчивый рост экономики должен обеспечить улучшение качества жизни казахстанцев, но правительству нужно быть готовым к различным сценариям с учетом геополитической обстановки, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства 12 июля премьер-министр подчеркнул, что Кабмин должен обеспечить достижение не менее чем пятипроцентного роста экономики до конца 2023 года.

"Мы должны быть готовы к различным сценариям развития с учетом текущей геополитической ситуации. Первым руководителям госорганов необходимо усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест".Алихан Смаилов

Также глава правительства поручил усилить работу по привлечению стратегических инвесторов. С каждым из них он распорядился работать напрямую на каждом этапе взаимодействия.

Коснулся премьер и сдерживания роста цен, отметив, что эта задача остается очень важной.

"В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении. Вместе с тем перед нами стоит задача по снижению инфляции в текущем году в два раза. Это требует скоординированных и превентивных действий. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить снижение инфляции до запланированных значений".Алихан Смаилов

Сокращение доли государства в экономике, по словам Смаилова, нужно проводить через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду.

"Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. До конца года необходимо обеспечить качественную реализацию Комплексного плана приватизации. В целом от нас требуется четкая и слаженная работа. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам поручаю организовать координацию и контроль".Алихан Смаилов

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 12 июля заявил, что по итогам первого полугодия 2023 года темпы роста экономики Казахстана составили 5%.

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