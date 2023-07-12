Видео с невидимым мусорным контейнером разгневало жителей Балхаша

Акимат Балхаша обнародовал видео с невидимым мусорным контейнером, которое разгневало жителей города, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали накануне, 11 июля 2023 года, на странице городского акимата в Instagram. На кадрах можно заметить, как некоторые жители Балхаша оставляли свой мусор там, где не было контейнеров. Причем делали это и дети, и взрослые.

Видеоролик с невидимым мусорным контейнером разгневал балхашцев:

"Сам же народ и загрязняет свою землю".

"Таких невидимых баков по всему городу...".

"Как можно так относиться к своему городу?"

"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят".

"Давно пора ставить камеры и штрафовать. По-другому не получается".

"Народ, вы свою же землю, которую любите и уважаете, просто загаживаете".

"Ничего смешного не вижу. Город засрали. Людей штрафовать надо, чтобы думали, прежде чем сделать".

Как оказалось, ранее на том месте, где балхашцы складировали свой мусор на видео, были контейнеры. Но их перенесли в другое место. Как заверили в городском акимате, такое решение было принято по просьбе местных жителей.



"По обращению граждан на территории дома Сейфуллина, 32 и 32А были перемещены мусорные баки. Жители были заранее осведомлены путем объявления в доме и социальных сетях. Однако граждане начали относить мусор и складировать его там, где нет баков. Момент попал под видеокамеры". Пресс-служба акимата Балхаша

Балхашцев, которые складировали мусор в невидимый контейнер, привлекли к ответственности – на них наложен административный штраф.

"На текущий момент в городе ведется работа по установке камер для видеонаблюдения рядом с мусорными контейнерами". Пресс-служба акимата Балхаша

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе в Балхаше. Ролик прокомментировали в акимате города.