Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Видео с невидимым мусорным контейнером разгневало жителей Балхаша

Видео с невидимым мусорным контейнером разгневало жителей Балхаша Фото: unsplash
Акимат Балхаша обнародовал видео с невидимым мусорным контейнером, которое разгневало жителей города, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали накануне, 11 июля 2023 года, на странице городского акимата в Instagram. На кадрах можно заметить, как некоторые жители Балхаша оставляли свой мусор там, где не было контейнеров. Причем делали это и дети, и взрослые.

Видеоролик с невидимым мусорным контейнером разгневал балхашцев:

  • "Сам же народ и загрязняет свою землю".
  • "Таких невидимых баков по всему городу...".
  • "Как можно так относиться к своему городу?"
  • "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят".
  • "Давно пора ставить камеры и штрафовать. По-другому не получается".
  • "Народ, вы свою же землю, которую любите и уважаете, просто загаживаете".
  • "Ничего смешного не вижу. Город засрали. Людей штрафовать надо, чтобы думали, прежде чем сделать".

Как оказалось, ранее на том месте, где балхашцы складировали свой мусор на видео, были контейнеры. Но их перенесли в другое место. Как заверили в городском акимате, такое решение было принято по просьбе местных жителей.

"По обращению граждан на территории дома Сейфуллина, 32 и 32А были перемещены мусорные баки. Жители были заранее осведомлены путем объявления в доме и социальных сетях. Однако граждане начали относить мусор и складировать его там, где нет баков. Момент попал под видеокамеры".Пресс-служба акимата Балхаша

Балхашцев, которые складировали мусор в невидимый контейнер, привлекли к ответственности – на них наложен административный штраф.

"На текущий момент в городе ведется работа по установке камер для видеонаблюдения рядом с мусорными контейнерами".Пресс-служба акимата Балхаша

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе в Балхаше. Ролик прокомментировали в акимате города.

Читайте также

Заражение ВИЧ в больнице Алматы: пациенты не хотят встречаться с главой Минздрава

Долги по зарплате на 4 млрд тенге погасили 15 тысячам казахстанцев

Как избежать пробок из-за ремонта на аль-Фараби

Динара Халдарова
Балхаш
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
В Казахстане переименуют два университета
В Казахстане переименуют два университета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления