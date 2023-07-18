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Топ-5 казахстанских кулинарных вайнеров, у которых можно научиться вкусно готовить

Топ-5 казахстанских кулинарных вайнеров, у которых можно научиться вкусно готовить Фото: pixabay
Все любят вкусно поесть, но многим не удается овладеть мастерством готовки. Zakon.kz расскажет о нескольких кулинарных вайнерах, у которых всегда можно найти аппетитные и простые рецепты.

Пользователи Instagram часто делятся процессом приготовления пищи. Но есть блоггеры кулинары, которые свои страницы превращают в настоящую кухню. У них можно найти и простые, и умопомрачительные рецепты. И если вы не знаете, что сегодня приготовить на ужин, предлагаем вам заглянуть к ним.

Бота Сабиткызы

Безусловно вкуснее всех может накормить казахская сноха. Бота Сабиткызы умеет готовить все: от древнейших до современных блюд. Ароматная выпечка, красочные десерты и домашние полуфабрикаты – так и манят гурмана. Девушка раскрывает секреты национальной кухни, делится лайфхаками, к примеру, как за пять минут легко почистить қарын – брюхо домашнего скота.


Алибек Пардаев

Рецепты Алибека Пардаева полюбила миллионная аудитория. Особенность его блюд в том, что они легко и быстро готовятся из доступных ингредиентов. Блогер не прочь экспериментировать и порой выдавать авторские шедевры. Разнообразие меню и творческий подход в оформлении – предвкушают не только новичков, но и профессионалов.


Акмарал Саматаева

А вот Акмарал Саматаеву подписчики называют королевой салатов. От богатых разновидностей закусок разбегаются глаза: фруктовые, праздничные, диетические, традиционные. Повар поможет вам не только украсить стол, но и получить похвальные комплименты от гостей.


Дулат Тантаев

Юный повар Дулат Тантаев восхищает не только кулинарными рецептами, но и амбициями. В свои 14 лет подросток мечтает стать №1 шеф-поваром в мире. Для этого вайнер в Insagram прилагает достаточно усилий. Глядя на то, как он аппетитно блогер готовит, можно проникнуться в то, насколько он любит свое дело. Перед его шашлыками, бургерами, рулетами, горячими блюдами не устоять.


Дания Альтаева

Данию Альтаеву смело можно назвать чародейкой. Блогер готовит в Instagram так, что на ее кухни происходит магическое волшебство. Колдует она над рецептами так, что даже через экран можно прочувствовать аромат горячих пирогов и не только. 

Вкусно готовить блогеры научат любого желающего. Если при просмотре видео у вас урчит живот и потекли слюнки, то самое время отправиться на кухню и начать экспериментировать с продуктами.

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