Процедуру согласования подзаконных НПА утвердили в Казахстане

Министерство юстиции приказом от 3 июля 2023 года утвердило "Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов", сообщает Zakon.kz.

Проектами подзаконных нормативных правовых актов (НПА) являются:

указы президента;

постановления правительства;

постановления Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Нацбанка и иных центральных государственных органов, приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов, приказы руководителей ведомств центральных государственных органов;

решения маслихатов, постановления акиматов, решения акимов и постановления ревизионных комиссий.

Разработка проектов постановлений осуществляется на основании и во исполнение Конституции, законодательных актов, актов президента и правительства РК.

Проекты постановлений разрабатываются государственными органами в соответствии с их компетенцией по своей инициативе или по поручениям вышестоящих государственных органов и должностных лиц, если иное не установлено законодательством РК.

Если для реализации норм права готовящегося проекта постановления необходимо внесение изменений и (или) дополнений в НПА одного или нижестоящего уровня, то одновременно с проектом постановления основного вида должны быть подготовлены проекты НПА с указанными изменениями и (или) дополнениями или даны поручения соответствующим органам о подготовке таких актов.

Проекты постановлений могут быть разработаны Аппаратом правительства по поручению премьер-министра, его заместителей или руководителя Аппарата.

Государственный орган-разработчик создает рабочую группу по разработке проекта постановления или поручает его подготовку своим подразделениям. При этом в разработке проектов постановлений обязательно участие сотрудников юридической службы органа-разработчика. Также к подготовке проектов можно привлечь специалистов различных областей знаний, научные учреждения и иные организации, научных работников, представителей некоммерческих и иных организаций.

Качество разработки проектов постановлений, соблюдение норм литературного языка, юридической терминологии и юридической техники, аутентичность текстов на казахском и русском языках обеспечиваются государственными органами-разработчиками. За качество и аутентичность проекта несут ответственность первые руководители госорганов.

Процедура обсуждения проекта НПА

Разработанные проекты постановлений на казахском и русском языках вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (если вносятся изменения и (или) дополнения в действующее постановление) размещают для публичного обсуждения на интернет-портале открытых НПА, а также на интернет-ресурсе государственного органа-разработчика.

При этом к проекту постановления, имеющему социальное значение, на интернет-ресурсе (веб-сайте) дополнительно прилагают пресс-релиз на казахском и русском языках, а в случае необходимости – и на иных языках. К таким проектам относятся документы, которые прямо или косвенно затрагивают права и интересы человека и общества в целом.

По проектам постановлений, касающимся прав, свобод и обязанностей граждан, необходимо получение рекомендаций общественного советов.

По проектам постановлений, затрагивающим интересы субъектов предпринимательства, необходимо получение экспертного заключения НПА "Атамекен" и экспертных советов по вопросам частного предпринимательства.

Государственный орган-разработчик при согласии с экспертным заключением вносит в проект постановления соответствующие изменения и (или) дополнения.

В случае несогласия с экспертным заключением государственный орган-разработчик в течение 10 рабочих дней со дня получения экспертного заключения направляет члену экспертного совета, давшему данное заключение, и НПП "Атамекен" ответ с обоснованием причин несогласия. Такой ответ обязательно прилагают к проекту постановления до его принятия.

Государственный орган-разработчик направляет в НПП, экспертные советы и общественные советы уведомление о размещении соответствующего проекта постановления, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства или касающегося прав, свобод и обязанностей граждан, на интернет-портале открытых НПА для получения экспертных заключений и рекомендаций, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.

Помимо этого в отношении проектов постановлений, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, проводится анализ регуляторного воздействия, результаты которого размещаются на общедоступных интернет-ресурсах.

Проекты постановлений, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

По проектам постановлений проводится научная антикоррупционная экспертиза в соответствии с правилами организации и проведения научной экспертизы, а также отбора научных экспертов.

Согласование проектов НПА

Проекты постановлений согласовываются с заинтересованными государственными органами в информационной системе согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП).

Государственный орган-разработчик проекта постановления размещает в ИССП в форме электронных документов проект постановления, пояснительную записку к нему и другие необходимые документы, удостоверенные с применением ЭЦП удостоверяющего центра государственных органов, руководителя юридической службы (либо лица, исполняющего его обязанности) и первого руководителя государственного органа или уполномоченного им должностного лица, и направляет на согласование в соответствующие государственные органы посредством ИССП. Если отсутствует возможность направления в электронном виде проекта, он может быть направлен в бумажном виде с соблюдением установленных процедур.

Перед внесением в Аппарат проекты постановлений должны быть согласованы с: Министерством юстиции, ответственным за проведение юридической экспертизы на предмет соответствия Конституции, законодательным актам, актам президента, правительства и премьер-министра; Министерством финансов; Министерством национальной экономики.

Обязательность согласования проектов постановлений министерствами юстиции и (или) национальной экономики, и (или) финансов не распространяется на проекты по кадровым вопросам (в части назначения и освобождения должностных лиц государственных органов).

Если при этом в текст вносятся поправки, влекущие увеличение расходов или сокращение доходов, то проект снова пересогласуется с Министерством финансов, помимо этого, требуется положительное протокольное решение Республиканской бюджетной комиссии.

Вносимые в Аппарат проекты постановлений, подготовленные на государственном и русском языках, должны содержать:

сопроводительное письмо, в т.ч. с указанием замечаний согласующих госорганов;

проект постановления;

пояснительную записку объемом не более 2 страниц, а по сложным вопросам – 3 страниц;

по проекту, предусматривающему внесение изменений и (или) дополнений, сравнительную таблицу прежней и новой редакций постановления с соответствующим аргументированным обоснованием вносимых изменений и дополнений, в том числе производных правовых актов, в отношении каждого абзаца;

экспертные заключения НПП "Атамекен" и экспертных советов в случае, если проект постановления затрагивает интересы субъектов предпринимательства.

рекомендации общественного совета в случае, если проект постановления затрагивает права, свободы и обязанности граждан, за исключением случаев, когда создание общественного совета в государственном органе не предусмотрено законом "Об общественных советах".

отчет о завершении публичного обсуждения проекта в случае, когда проект постановления подлежит размещению на интернет-портале открытых НПА;

заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта постановления, за исключением проектов постановлений, на которые не распространяется требование о проведении научной антикоррупционной экспертизы.

заключения уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством РК;

копии поручений (протоколов и т.д.), во исполнение которых разработан проект постановления;

протокольное решение Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве РК о результатах анализа регуляторного воздействия в случае, если по проекту проводился анализ регуляторного воздействия, и заключение уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур.

При получении проекта постановления на согласование государственные органы не должны требовать его предварительного согласования другими госорганами и отказывать в согласовании проекта по формальным и иным необоснованным причинам.

По итогам рассмотрения проекта постановления первый руководитель согласующего государственного органа или уполномоченное им должностное лицо выбирают один из вариантов ответа в ИССП с использованием ЭЦП:



согласовано без замечаний;

согласовано с замечаниями, которые прилагаются;

отказано в согласовании. При этом согласующим государственным органом производится отметка об отказе в согласовании с аргументированной мотивировкой отказа в согласовании.

Сроки согласования проектов

Проекты постановлений (кроме постановлений, предусматривающих внесение проектов законодательных актов в Мажилис Парламента) согласовываются государственными органами в течение 3 рабочих дней, за исключением министерств юстиции, финансов и национальной экономики, которые согласовывают проекты в течение 5 рабочих дней.

В случае, если проект находится на согласовании в государственном органе более 3 рабочих дней (в министерствах юстиции, финансов и национальной экономики – 5 рабочих дней) и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию «согласованным».

При наличии разногласий между госорганами при согласовании проекта постановления государственный орган-разработчик обеспечивает его обсуждение с согласующими органами с целью поиска взаимоприемлемого решения.



При недостижении взаимоприемлемого решения государственный орган-разработчик совместно с согласующими органами оформляет замечания, подписываемые первыми руководителями государственных органов или уполномоченными ими должностными лицами.

Замечания рассматриваются на совещании у Премьер-Министра или его заместителей для принятия конкретных решений по существу вопроса в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации проекта в Аппарате.

При этом запрещено вносить в Аппарат проект постановления с концептуальными замечаниями министерств юстиции и (или) финансов.

Также госорганам запрещается направлять на пересогласование проекты постановлений в связи с назначением нового первого руководителя государственного органа.

Приказ вводится в действие 22 июля 2023 года.