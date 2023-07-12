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Токаеву рассказали о предстоящей трансформации МЧС

Касым-Жомарт Токаев, Сырым Шарипханов Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля 2023 года принял министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент заслушал доклад о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что главе государства было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности:

"В условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение".

Президент также был проинформирован об укреплении материально-технической оснащенности, цифровизации спасательных подразделений, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных.

Сырым Шарипханов рассказал, что в целях обеспечения необходимых условий для заблаговременной защиты населения большое внимание уделяется внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по снижению количества чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

11 июля 2023 года сообщалось, что вице-министр по ЧС Марат Кульдиков подал в отставку после пожаров в Абайской области. Отмечено, что он написал рапорт об освобождении по собственному желанию.

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Анастасия Московчук
Сырым Шарипханов МЧС РК Токаев Касым-Жомарт
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