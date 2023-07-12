Подготовка к отопительному сезону: пойдут ли министры в отпуск

Министры национальной экономики Алибек Куантыров и энергетики Алмасадам Саткалиев заявили, что в отпуск пока не собираются, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве журналисты поинтересовались, пойдут ли в отпуск министры на фоне слов президента о необходимости тщательной подготовки к отопительному сезону и его заявления руководству акимата Астаны, что отпуск летом воспримет как "саботаж".

"Пока в отпуск не собирался в этом году. В прошлом году тоже не ходил". Алибек Куантыров

Алмасадам Саткалиев также пока в отпуск не собирается.

"Я тоже пока, наверное, не собирался в отпуск. Какой-то график будет правительственный утвержден соответствующий". Алмасадам Саткалиев

В Министерстве энергетики также добавили, что пока глава ведомства не посетит лично все проблемные ТЭЦ страны, в том числе в Экибастузе и Риддере, и не встретится с населением этих регионов, в отпуск он не пойдет.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в отпуск летом собирается. Его график уже согласован с премьер-министром.

"Летом. При этом прошу не выдергивать. Это было (совещание с заявлениями президента об отпуске. – Прим. ред.) по развитию города Астаны, и было, насколько я знаю, в отношении сотрудников акимата Астаны. Я, к сожалению, не участвовал, был в командировке. К отопительному сезону центральный государственный орган – конкретно Министерство индустрии и инфраструктурного развития – всю необходимую работу для подготовки сделало". Марат Карабаев

На совещании 11 июля президент также обратился к министру экологии и природных ресурсов Зульфие Сулейменовой, заявив, что "ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения Астаны питьевой водой". Кроме того, как отметил глава государства, правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения столицы водой.