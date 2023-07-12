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Законодательство РК

Иностранка пыталась купить гражданство РК за 300 тысяч тенге в Туркестанской области

Казахстанское гражданство пыталась купить иностранка в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Необычный случай мошенничества раскрыли полицейские в Туркестанской области: аферист обещал помочь иностранке с получением гражданства Казахстана в обмен на 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном ДП 12 июля, в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что переехала из Узбекистана в Казахстан. Некий знакомый пообещал женщине помочь с получением гражданства РК в обмен на 300 тысяч тенге. Иностранка доверилась ему, но в итоге так и не увидела ни своих денег, ни казахстанского паспорта.

"Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Как выяснилось, мужчина обманул переехавшую из-за рубежа потерпевшую, заверив, что поможет оформить документы, а деньги потратил на свои нужды", – рассказали в Департаменте полиции.

Сейчас в отношении подозреваемого проводят досудебное расследование.

О том, кто чаще всего становится жертвами мошенников в Казахстане, можно прочесть здесь.

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