Чемпионское дерби. "Астана" стартует в еврокубках матчем с тбилисским "Динамо"

Вечером 12 июля "Астана" начинает свой путь в этом сезоне Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации чемпиону Казахстана будет противостоять "Динамо" из Тбилиси. Насколько сложным окажется соперник? Читай статью и узнай больше.

"Астана"

Прошлый сезон чемпионата Казахстана однозначно удался столичной команде: после двухлетней паузы клуб вернул себе чемпионство, ставшее для него "счастливым", – седьмой по счету титул удержал рекорд астанчан по золотым медалям КПЛ. В этом сезоне есть все шансы закрепить успех: сейчас столичный клуб делит первую строчку с шымкентским "Ордабасы" с отрывом в 10 баллов от остальных команд.

В еврокубках в последние годы "Астане", к сожалению, не везет: последние два года команда терпела неудачу в Лиге конференций. В сезоне 21/22 "желто-синие" вылетели в 3-м отборочном раунде от финского "КуПС", а в прошлом сезоне астанинский локомотив был остановлен польским "Ракувом" уже во 2-м раунде отбора.

"Динамо Тбилиси"

Команда Георгия Чиабришвили является действующим чемпионом внутреннего первенства, а также рекордсменом Грузии по золотым медалям – их у "Динамо" 19. На прошлой неделе клуб взял и второй трофей – Суперкубок Грузии, в финале одолев "Динамо Батуми" в серии пенальти. Однако в нынешнем сезоне дела у команды неважные – после 19 туров "бело-синие" идут четвертыми, с отрывом в 8 очков от первой строчки.

В квалификации еврокубков тбилисцам также не везет. В сезоне 21/22 "Динамо" вылетело в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от азербайджанского "Нефтчи", а в сезоне 22/23 не получилось пробиться в Лигу конференций: на 1-м этапе отбора команда проиграла эстонскому "Пайде".

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Обе команды крайне мотивированы прервать свои еврокубковые неудачи. Эксперты Parimatch однако считают, что "Астана" является явным фаворитом: коэффициент на победу "желто-синих" равен 1.81 против 4.30 у "Динамо". Ничья также является маловероятным исходом – 3.45.

У обеих команд довольно атакующий футбол, поэтому эксперты предполагают общий тотал больше 2 с коэффициентом 1.60. Высока вероятность и у индивидуальных голов: "Астана забьет гол" – 1.23 и 1.59 на то, что гол забьет "Динамо Тбилиси". Однако на то, забьют обе команды или нет, мнения аналитиков расходятся: 1.96 – "да", 1.75 – "нет".

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