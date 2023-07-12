Непотизма нет: Куантыров прокомментировал назначение родного брата в "Казатомпром"

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства 12 июля прокомментировал назначение своего брата на руководящую должность в НК "Казатомпром", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родной брат министра национальной экономики Алибека Куантырова Ермек Куантыров стал главным директором по правовому сопровождению и закупкам "Казатомпрома".

Представители СМИ попросили главу МНЭ прокомментировать эту ситуацию.



"Действительно, это мой родной брат. Непотизма (кумовства, служебного покровительства родственникам, близким и друзьям. – Ред.) здесь никакого нет. Я никакого отношения к этому не имею. Сами понимаете: человек прошел законные процедуры назначения. Он окончил университет Лиги плюща, одну из топовых школ права Колумбийского университета. Он является членом Президентского кадрового резерва, куда непросто пройти, там сложный отбор процедур. Просто я сам участвовал, я знаю, что это такое. И участники резерва знают, как непросто было пройти. Он имеет опыт в сфере международного права, в органах юстиции, проработал 13 лет в этой сфере", – сказал Алибек Куантыров.

В целом, по словам министра, его брат соответствовал предъявленным критериям и на законных основаниях занял должность в "Казатомпроме".

Представители СМИ также поинтересовались, не подсказывал ли министр брату какие-то способы успешно пройти собеседование.



"Очень интересный вопрос. Нас двое в семье. Знаете, он мой родной брат, и я с детства даю ему какие-то советы, которые касаются правильного воспитания, поведения и так далее. Ну и все", – заявил глава МНЭ.

Ранее сообщалось, что Ермека Куантырова – родного брата министра национальной экономики РК Алибека Куантырова – назначили главным директором по правовому сопровождению и закупкам "Казатомпрома".

С непотизмом в Казахстане борются уже давно. О необходимости избавляться от этого явления писал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2020 году.