Кто предоставляет данные о трудовом стаже трудящихся из ЕАЭС в Казахстане

Кто является компетентными органами в Казахстане по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС, рассказали в ЕНПФ, передает Zakon.kz.

В ЕНПФ пояснили, что совместным приказом Минтруда и Минздрава внесены изменения и дополнения в Регламент взаимодействия компетентного органа с уполномоченными органами РК по реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, которые вступили в силу 26 мая 2023 года.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Регламент компетентными органами Казахстана по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС являются АО "ЕНПФ", Комитет труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК и их территориальные подразделения.

При поступлении от компетентного органа государства-члена ЕАЭС формуляра "Запрос" о стаже работы трудящегося на территории РК за период:

с 1 января 1998 года – компетентный орган РК направляет в компетентный орган государства-члена, направившего запрос, ответ с приложением формуляра "О стаже работы" на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов, имеющихся в информационной системе;

с 13 марта 1992 года по 31 декабря 1997 года – компетентный орган РК в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, проводит мероприятия по истребованию необходимых сведений, документов от работодателя (его правопреемника) или архивных учреждений, которые после их получения будут направлены в компетентный орган государства-члена ЕАЭС посредством заполнения формуляра "О стаже работы".

В ЕНПФ напомнили, что Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза вступило в силу с 1 января 2021 года и применяется в отношении трудящихся и членов семьи.

Соглашение предусматривает:

формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства;

в Казахстане к пенсионным взносам относятся пенсионные взносы в ЕНПФ;

реализация права на назначение и выплату трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства;

виды пенсий, назначаемых в рамках Соглашения.



