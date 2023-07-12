Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кто предоставляет данные о трудовом стаже трудящихся из ЕАЭС в Казахстане

Кто предоставляет сведения о трудовом стаже трудящихся из ЕАЭС в Казахстане Фото: primerminister.kz
Кто является компетентными органами в Казахстане по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС, рассказали в ЕНПФ, передает Zakon.kz.

В ЕНПФ пояснили, что совместным приказом Минтруда и Минздрава внесены изменения и дополнения в Регламент взаимодействия компетентного органа с уполномоченными органами РК по реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, которые вступили в силу 26 мая 2023 года.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Регламент компетентными органами Казахстана по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС являются АО "ЕНПФ", Комитет труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК и их территориальные подразделения.

При поступлении от компетентного органа государства-члена ЕАЭС формуляра "Запрос" о стаже работы трудящегося на территории РК за период:

  • с 1 января 1998 года – компетентный орган РК направляет в компетентный орган государства-члена, направившего запрос, ответ с приложением формуляра "О стаже работы" на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов, имеющихся в информационной системе;
  • с 13 марта 1992 года по 31 декабря 1997 года – компетентный орган РК в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, проводит мероприятия по истребованию необходимых сведений, документов от работодателя (его правопреемника) или архивных учреждений, которые после их получения будут направлены в компетентный орган государства-члена ЕАЭС посредством заполнения формуляра "О стаже работы".

В ЕНПФ напомнили, что Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза вступило в силу с 1 января 2021 года и применяется в отношении трудящихся и членов семьи.

Соглашение предусматривает:

  • формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства;
  • в Казахстане к пенсионным взносам относятся пенсионные взносы в ЕНПФ;
  • реализация права на назначение и выплату трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства;
  • виды пенсий, назначаемых в рамках Соглашения.


Читайте также

Процедуру согласования подзаконных НПА утвердили в Казахстане

Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане

В каких случаях ограничивают движение на дорогах Казахстана: новые правила

Лариса Черненко
ЕАЭС ЕНПФ МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления