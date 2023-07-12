Что взять с собой в путешествие: список важных вещей

Какие вещи взять с собой в отпуск, чтобы не набрать лишнего? Наверное, многие задаются таким вопросом, когда собираются в долгожданное путешествие. Zakon.kz рассказывает, что положить в чемодан и как правильно его собрать, чтобы вещи не помялись и поместились.

Желательно начать сборы заранее, так у вас будет больше времени и шансов не забыть что-нибудь важное. В первую очередь составьте список вещей, которые пригодятся вам на отдыхе, учитывая при этом погодные условия и продолжительность отпуска. Выберите подходящий чемодан, но заранее узнайте объем и размеры багажа, которые разрешены вашей авиакомпанией.

Документы и деньги

Документы и деньги – это то самое, что необходимо прописать в первом пункте вашего списка. Эти вещи удобнее будет сложить в отдельную сумку, которую вы сможете взять в ручную кладь.

Паспорт, страховой полис, распечатанные билеты соберите в отдельную папку. Также на всякий случай сделайте копии всех нужных документов. А если планируете брать в аренду авто, то не забудьте и водительское удостоверение.

Фото: freepik

Убедитесь, что у вас есть достаточное количество денег для расходов во время отпуска. Рекомендуется взять с собой наличные и карту, чтобы в случае кражи или утери вы могли бы продолжить отдых без проблем. Кроме того, заранее узнайте о возможностях снятия наличных за границей и комиссиях за операции.



В эту же маленькую сумочку можно положить зарядное устройство, наушники, влажные салфетки, ручку для заполнения документов по прилету и другие необходимые мелочи.

Аптечка

При сборе аптечки в первую очередь важно учесть: состояние здоровья, длительность поездки, вид отдыха и страну посещения.

Несмотря на то, что вам могут и не пригодиться все лекарства, нужно быть готовым к любой ситуации, особенно, если вы путешествуете с детьми.

Фото: freepik

Что взять в отпуск:



жаропонижающие средства от простуды;

обезболивающие препараты;

препараты от желудочно-кишечных расстройств, диареи и рвоты;

противоаллергические средства;

пластыри и перевязочные материалы;

антисептик;

средства для обработки ран;

градусник;

лекарства по рецепту, которые вы принимаете регулярно.

Также не забудьте солнцезащитный крем для лица и тела. Для жарких стран подойдет SPF 50-60.

Большинство лекарств для взрослых не подходят детям, поэтому необходимо подготовить и собрать отдельно детскую аптечку. Список может меняться в зависимости от индивидуальных потребностей, поэтому перед поездкой рекомендуем проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Одежда

При выборе одежды и обуви для отпуска следует также учитывать погоду и планы на время отдыха.

Фото: freepik

Возьмите с собой легкую одежду, но в то же время практичную. Желательно, чтобы каждая вещь сочеталась с другими образами, которые вы планируете взять с собой в отпуск. Не перегружайте свой чемодан лишними вещами, ведь, как правило, многое из того, что мы берем, в итоге так и остается нетронутым в чемодане.



Не забудьте пляжные вещи: купальники, плавки, солнцезащитные очки, шляпу или кепку.

Также учтите культурные особенности страны, в которую вы собираетесь. К примеру, в некоторых странах вам может понадобиться закрытая и непровокационная одежда.

Особое внимание уделите обуви. Если вы планируете много гулять, то нужно взять с собой удобные кроссовки, макасы, кеды или балетки. И, конечно же, тапочки, вьетнамки для пляжа.

Собираем чемодан

Рассказываем о лайфхаках для тех, кто хочет уместить все необходимое в один чемодан.

На дно багажа лучше положить более тяжелые предметы, например, обувь – в нее же можно сложить носки. Джинсы, брюки, кофты также лучше разместить в самом низу, чтобы под весом они не помяли рубашки и футболки.

При этом складывать одежду лучше в рулон. Таким образом, вы сэкономите место, а вещи не помнутся.

Шляпу и другие головные уборы желательно уложить на ровную поверхность, а для того, чтобы она не потеряла свою форму – внутрь положить скрученные в рулон футболки, топы, белье.

Косметичку и хрупкие предметы, которые во время полета могут повредиться, открыться или пролиться, лучше положить между вещей и завернуть в пленку или пакет. А чтобы они занимали меньше места, рекомендуем приобрести набор travel баночек.

Фото: freepik

Следуя этим советам, вы сможете правильно собрать свой чемодан и насладиться отпуском без забот и неприятностей. Приятных путешествий!

