Что взять с собой в путешествие: список важных вещей
Желательно начать сборы заранее, так у вас будет больше времени и шансов не забыть что-нибудь важное. В первую очередь составьте список вещей, которые пригодятся вам на отдыхе, учитывая при этом погодные условия и продолжительность отпуска. Выберите подходящий чемодан, но заранее узнайте объем и размеры багажа, которые разрешены вашей авиакомпанией.
Документы и деньги
Документы и деньги – это то самое, что необходимо прописать в первом пункте вашего списка. Эти вещи удобнее будет сложить в отдельную сумку, которую вы сможете взять в ручную кладь.
Паспорт, страховой полис, распечатанные билеты соберите в отдельную папку. Также на всякий случай сделайте копии всех нужных документов. А если планируете брать в аренду авто, то не забудьте и водительское удостоверение.
Фото: freepik
Убедитесь, что у вас есть достаточное количество денег для расходов во время отпуска. Рекомендуется взять с собой наличные и карту, чтобы в случае кражи или утери вы могли бы продолжить отдых без проблем. Кроме того, заранее узнайте о возможностях снятия наличных за границей и комиссиях за операции.
В эту же маленькую сумочку можно положить зарядное устройство, наушники, влажные салфетки, ручку для заполнения документов по прилету и другие необходимые мелочи.
Аптечка
При сборе аптечки в первую очередь важно учесть: состояние здоровья, длительность поездки, вид отдыха и страну посещения.
Несмотря на то, что вам могут и не пригодиться все лекарства, нужно быть готовым к любой ситуации, особенно, если вы путешествуете с детьми.
Фото: freepik
Что взять в отпуск:
- жаропонижающие средства от простуды;
- обезболивающие препараты;
- препараты от желудочно-кишечных расстройств, диареи и рвоты;
- противоаллергические средства;
- пластыри и перевязочные материалы;
- антисептик;
- средства для обработки ран;
- градусник;
- лекарства по рецепту, которые вы принимаете регулярно.
Также не забудьте солнцезащитный крем для лица и тела. Для жарких стран подойдет SPF 50-60.
Большинство лекарств для взрослых не подходят детям, поэтому необходимо подготовить и собрать отдельно детскую аптечку. Список может меняться в зависимости от индивидуальных потребностей, поэтому перед поездкой рекомендуем проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Одежда
При выборе одежды и обуви для отпуска следует также учитывать погоду и планы на время отдыха.
Фото: freepik
Возьмите с собой легкую одежду, но в то же время практичную. Желательно, чтобы каждая вещь сочеталась с другими образами, которые вы планируете взять с собой в отпуск. Не перегружайте свой чемодан лишними вещами, ведь, как правило, многое из того, что мы берем, в итоге так и остается нетронутым в чемодане.
Не забудьте пляжные вещи: купальники, плавки, солнцезащитные очки, шляпу или кепку.
Также учтите культурные особенности страны, в которую вы собираетесь. К примеру, в некоторых странах вам может понадобиться закрытая и непровокационная одежда.
Особое внимание уделите обуви. Если вы планируете много гулять, то нужно взять с собой удобные кроссовки, макасы, кеды или балетки. И, конечно же, тапочки, вьетнамки для пляжа.
Собираем чемодан
Рассказываем о лайфхаках для тех, кто хочет уместить все необходимое в один чемодан.
На дно багажа лучше положить более тяжелые предметы, например, обувь – в нее же можно сложить носки. Джинсы, брюки, кофты также лучше разместить в самом низу, чтобы под весом они не помяли рубашки и футболки.
При этом складывать одежду лучше в рулон. Таким образом, вы сэкономите место, а вещи не помнутся.
Шляпу и другие головные уборы желательно уложить на ровную поверхность, а для того, чтобы она не потеряла свою форму – внутрь положить скрученные в рулон футболки, топы, белье.
Косметичку и хрупкие предметы, которые во время полета могут повредиться, открыться или пролиться, лучше положить между вещей и завернуть в пленку или пакет. А чтобы они занимали меньше места, рекомендуем приобрести набор travel баночек.
Фото: freepik
Следуя этим советам, вы сможете правильно собрать свой чемодан и насладиться отпуском без забот и неприятностей. Приятных путешествий!