В Китае мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти от пожара
Видео, снятое в городе Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян), набрало более 100 млн просмотров в Weibo и 10 млн в Douyin, сообщает SCMP.
На кадрах видно, как мать с ребенком и еще одна женщина стоят у окна своей квартиры на третьем этаже, а из здания валит густой дым.
Слышно, как мать в бешенстве кричит: "Пожалуйста, спасите моего ребенка!".
Под зданием встревоженные соседи, владельцы магазинов и даже прохожие были наготове, чтобы поймать младенца в одеяло. В один момент женщина выбросила младенца из окна.
К счастью, ребенка удачно поймали. Саму мать ребенка и другую женщину спасли прибывшие через несколько минут пожарные.
Женщину с ребенком доставили в больницу.
Многие пользователи соцсетей с пониманием отнеслись к страшной дилемме и отчаянному решению женщины выбросить своего ребенка из окна.