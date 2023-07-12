Самый возрастной футболист мира продолжит карьеру в чемпионате Португалии
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Команда "Оливейренсе", которая выступает во второй лиге португальского футбольного первенства, официально объявила о новом контракте с 56-летним игроком до лета 2024 года.
🇵🇹 Miura Kazu continua na UD Oliveirense 🔥— UD Oliveirense Futebol SAD (@oliveirense_sad) July 11, 2023
🇯🇵 三浦知良選手、今シーズンも宜しくお願いします！🔥#UDOliveirenseNossa #NossaUnião #NossaPaixão pic.twitter.com/R3gJvlBARz
Японец защищает цвета португальского клуба с февраля 2023 года. Сейчас он самый возрастной игрок в мировом футболе. Будущий сезон станет 38-м в его долгой спортивной карьере.
Фото: Instagram/kingafficial
Кадзуёси Миура известен в мире футбола под прозвищем "Король Кадзу". Он был форвардом клуба "Иокогама", ныне арендован португальским "Оливейренсе". Он первый японский игрок, который в 1993 году получил премию "Футболист года в Азии". Миура становился победителем Кубка Азии-1992.
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