Самый возрастной футболист мира продолжит карьеру в чемпионате Португалии

56-летний японский футболист Кадзуёси Миура продлил контракт с португальским клубом "Оливейренсе" до конца следующего сезона. Футболист-ветеран еще на год хочет остаться в большом спорте, сообщает Zakon.kz.

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Команда "Оливейренсе", которая выступает во второй лиге португальского футбольного первенства, официально объявила о новом контракте с 56-летним игроком до лета 2024 года.

Японец защищает цвета португальского клуба с февраля 2023 года. Сейчас он самый возрастной игрок в мировом футболе. Будущий сезон станет 38-м в его долгой спортивной карьере.





Фото: Instagram/kingafficial

Кадзуёси Миура известен в мире футбола под прозвищем "Король Кадзу". Он был форвардом клуба "Иокогама", ныне арендован португальским "Оливейренсе". Он первый японский игрок, который в 1993 году получил премию "Футболист года в Азии". Миура становился победителем Кубка Азии-1992.

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