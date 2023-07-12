Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Толкнул и схватил за горло: конфликт полицейского и пассажира обсуждают в Казнете

Толкнул и схватил за горло: видео конфликта полицейского и пассажира обсуждают в Казнете Фото: polisia.kz
В Казнете появилось видео с участием полицейских и водителя с пассажирами, которых, по всей вероятности, остановили для проверки документов. Действия стражей порядка вызвали негодование среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах полицейский несколько раз толкает и хватает за горло мужчину с документами.

Кроме того, кто-то из пассажиров спрашивает: "Зачем вы так делаете, я же просто спросил!!"

Полицейский же парирует в ответ: "Просто покажи и езжай!"

В итоге участники конфликта направляются в сторону полицейской машины.

Комментаторы в большинстве своем отметили, что полицейский превысил полномочия. Однако нашлись и те, кто согласился с действиями правоохранителя.

Тем временем в пресс-службе полиции Кызылординской области корреспонденту Zakon.kz прокомментировали кадры.

"По опубликованному видео начато служебное расследование, выясняются обстоятельства происшествия".Пресс-служба ДП Кызылординской области

В июне 2023 года казахстанцы обсуждали конфликт между полицейским и пьяным пассажиром в Риддере.

Читайте также

Руководителей частной компании подозревают в хищении 596 млн тенге из бюджета

Боксер Шуменов рассказал свою версию конфликта в столичном ТРЦ

"Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса

Анастасия Московчук
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления