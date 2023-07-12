Толкнул и схватил за горло: конфликт полицейского и пассажира обсуждают в Казнете
Фото: polisia.kz
В Казнете появилось видео с участием полицейских и водителя с пассажирами, которых, по всей вероятности, остановили для проверки документов. Действия стражей порядка вызвали негодование среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.
На кадрах полицейский несколько раз толкает и хватает за горло мужчину с документами.
Кроме того, кто-то из пассажиров спрашивает: "Зачем вы так делаете, я же просто спросил!!"
Полицейский же парирует в ответ: "Просто покажи и езжай!"
В итоге участники конфликта направляются в сторону полицейской машины.
Комментаторы в большинстве своем отметили, что полицейский превысил полномочия. Однако нашлись и те, кто согласился с действиями правоохранителя.
Тем временем в пресс-службе полиции Кызылординской области корреспонденту Zakon.kz прокомментировали кадры.
"По опубликованному видео начато служебное расследование, выясняются обстоятельства происшествия".Пресс-служба ДП Кызылординской области
В июне 2023 года казахстанцы обсуждали конфликт между полицейским и пьяным пассажиром в Риддере.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ