Толкнул и схватил за горло: конфликт полицейского и пассажира обсуждают в Казнете

В Казнете появилось видео с участием полицейских и водителя с пассажирами, которых, по всей вероятности, остановили для проверки документов. Действия стражей порядка вызвали негодование среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах полицейский несколько раз толкает и хватает за горло мужчину с документами.

Кроме того, кто-то из пассажиров спрашивает: "Зачем вы так делаете, я же просто спросил!!"

Полицейский же парирует в ответ: "Просто покажи и езжай!"

В итоге участники конфликта направляются в сторону полицейской машины.

Комментаторы в большинстве своем отметили, что полицейский превысил полномочия. Однако нашлись и те, кто согласился с действиями правоохранителя.

Тем временем в пресс-службе полиции Кызылординской области корреспонденту Zakon.kz прокомментировали кадры.

"По опубликованному видео начато служебное расследование, выясняются обстоятельства происшествия". Пресс-служба ДП Кызылординской области

В июне 2023 года казахстанцы обсуждали конфликт между полицейским и пьяным пассажиром в Риддере.