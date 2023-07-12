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Руководителей частной компании подозревают в хищении 596 млн тенге из бюджета

За хищение 596 млн тенге судят членов ОПГ Фото: Zakon.kz
Антикор завершил досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которой руководил бывший президент АО "Әскери құрылыс" Тажиденов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе 12 июля, по делу привлекают к уголовной ответственности 11 человек. Среди них родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова. Они отвечали за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и филиала этой компании в Астане.

Фигурантов дела подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, они подписывали фиктивные договоры с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, а также на оказание безвозмездной финансовой помощи.

"Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге. В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду", – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее сообщалось, что чиновников дирекции развития спорта акимата Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге.

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