Ущерб полмиллиарда тенге: завершено следствие по делу "Әскери құрылыс"

Антикор завершил досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которой руководил бывший президент АО "Әскери құрылыс" Тажиденов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе 12 июля, по делу привлекают к уголовной ответственности 11 человек. Среди них родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова. Они отвечали за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и филиала этой компании в Астане.



Фигурантов дела подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, они подписывали фиктивные договоры с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, а также на оказание безвозмездной финансовой помощи.

"Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге. В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду", – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее сообщалось, что чиновников Дирекции развития спорта акимата Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге.