15 июля в Алматы перекроют часть дорог

15 июля в Алматы пройдет летний забег Summer Run 2023, в котором примут участие 2 200 человек. Cпортсмены-любители смогут пробежать в уникальной атмосфере летнего вечера, а маленькие бегуны в возрасте от 4 лет испытают свои силы на дистанциях 500 м, 1 км и 3 км.

Организатором соревнований выступает Корпоративный фонд "Смелость быть первым", знакомый многим участникам по ежегодному Алматы марафону.



Оргкомитет городского забега Summer Run 2023 информирует жителей и гостей южной столицы о частичном перекрытии дорог в день соревнований в местах прохождения дистанции забега с 22:00 до 00:00.

В этом году Summer Run пройдет в новом формате по новой трассе, которая проложена вдоль улицы Тимирязева через самые живописные уголки города, такие как Ботанический сад, КазНУ им. Аль-Фараби и Атакент. Старт забега состоится на улице Тимирязева между акиматом Алматы и парком фонда Первого Президента). Участники пробегут по улице Тимирязева от проспекта Назарбаева до улицы Ауэзова. Сделав круг по территории Атакента, вернутся по Тимирязева к месту финиша.

Движение на участке дороги по ул. Тимирязева от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан будет перекрыто 15 июля с 08:00 до 04:00 16 июля.

Движение на участке дороги по ул. Желтоксан от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева будет перекрыто 15 июля с 22:00 до 00:00 16 июля.

Движение на участке дороги по ул. Тимирязева от ул. Назарбаева до ул. Ауэзова будет перекрыто 15 июля с 22:00 до 00:00 16 июля.

Регистрация на Summer Run 2023 проходила на сайте almaty-marathon.kz. Принять участие мог любой желающий. Стоимость участия составляла 7 тыс. тенге для дистанций 10 км и 7 км скандинавская ходьба, 5 тыс. тенге для детских дистанции в 3 км, 1 км и 500 м. Регистрация завершилась 5 июля.

Все бегуны, прошедшие дистанцию, получат медаль финишера. Тройка победителей среди девочек и мальчиков на дистанции 3 км, 1км и 500 м, а также победители в возрастных категориях на 10 км будут награждены медалями, грамотами и подарками от партнеров.

Победители среди женщин и мужчин в абсолютном зачете на дистанции 10 км, помимо основных подарков будут также награждены денежными призами: первое место - 100 000 тг, второе место – 70 000 тг и третье место – 50 000 тг.

В стартовом городке участников и зрителей ожидает захватывающая развлекательная программа, включающая выступление популярного ди-джея и увлекательные промо-зоны от наших партнеров. Более того, мы приготовили специальное развлекательное шоу для детей, где они смогут насладиться вкусным попкорном, воздушной сладкой ватой, участвовать в конкурсах, танцах и других активностях. Это идеальное место для отдыха, общения с единомышленниками и полного погружения в атмосферу спортивного праздника.