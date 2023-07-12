Сотрудникам футбольного клуба "Жетысу" выплатили "лишних" почти 30 млн тенге

По итогам проверки Департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) Министерства финансов РК стало известно, что сотрудникам ФК "Жетысу" начислили излишние средства в виде заработной платы. В общей сложности нарушения выявлены на 27 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Факт финансовых нарушений изучила Антикоррупционная служба Жетысуской области.

"Заключением уполномоченного органа в лице ДВГА по области установлены нарушения в виде необоснованной оплаты труда сотрудникам футбольного клуба "Жетысу". Данное заключение было обжаловано объектом проверки в вышестоящий орган Министерства финансов РК. По результатам рассмотрения выводы Департамента внутреннего государственного аудита по Жетысуской области были подтверждены", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте Агентства РК по противодействию коррупции.

Сейчас руководству футбольного клуба направили предписание на устранение выявленных нарушений и возврат излишне начисленных денежных средств. Речь идет не только о дежурных сотрудниках ФК "Жетысу", но и о самих футболистах. Все они получили лишние суммы по заработной плате. Отметим, бюджет клуба на 2023 год составляет 1,2 млрд тенге.

Представители клуба не согласны с выводами правоохранителей и уже обжаловали их заключение в суде.

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