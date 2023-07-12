В Улытауской области появится технический университет

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О создании некоммерческого акционерного общества "Технический университет Ұлытау", сообщает Zakon.kz.

"Создать некоммерческое акционерное общество "Технический университет Ұлытау" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности университета определено предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского, дополнительного образования и занятие научной или научно-технической деятельностью.



Предусматривается, что уставный капитал общества будет сформирован за счет имущества, находящегося на балансе республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

"Создание государственного технического университета в городе Жезказган и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и послевузовского образования и занятие научной и научно-технической деятельностью", – говорится в пояснительной записке.

Указывается, что университет создается по поручению главы государства, прозвучавшему во время его поездки в Улытаускую область, где было сказано: "До 1 сентября 2022 года рассмотреть вопрос открытия государственного технического университета в Жезказгане".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.