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Законодательство РК

В Улытауской области появится технический университет

В Улытауской области появится технический университет Фото: akorda.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О создании некоммерческого акционерного общества "Технический университет Ұлытау", сообщает Zakon.kz.

"Создать некоммерческое акционерное общество "Технический университет Ұлытау" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности университета определено предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского, дополнительного образования и занятие научной или научно-технической деятельностью.

Предусматривается, что уставный капитал общества будет сформирован за счет имущества, находящегося на балансе республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

"Создание государственного технического университета в городе Жезказган и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и послевузовского образования и занятие научной и научно-технической деятельностью", – говорится в пояснительной записке.

Указывается, что университет создается по поручению главы государства, прозвучавшему во время его поездки в Улытаускую область, где было сказано: "До 1 сентября 2022 года рассмотреть вопрос открытия государственного технического университета в Жезказгане".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.

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Открытые НПА Улытауская область Министерство науки и высшего образования РК
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