В Рудном ребенок попал в реанимацию после падения с дерева
В горбольнице рассказали, что ребенок поступил с нарушением сознания.
"У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. Сейчас мальчик находится на ИВЛ, ожидается консультация со специалистами областной детской больницы. Состояние ребенка – стабильно тяжелое".Рудненская городская многопрофильная больница
Врачи напоминают, что лето – пора повышенного детского травматизма:
"Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними профилактические беседы относительно безопасного поведения во дворе, на детской площадке, на дорогах".
3 июля 2023 года на реке Урал в Атырау столкнулись два прогулочных катера. В результате происшествия пострадали девять человек, но за медпомощью обратились семеро из них, в том числе четыре ребенка. По факту столкновения катеров было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта") УК РК.