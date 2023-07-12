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В Рудном ребенок попал в реанимацию после падения с дерева

В Рудном ребенок попал в реанимацию после падения с дерева Фото: Instagram/gorbol_rud
В реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы вечером 11 июля поступил мальчик 2015 года рождения. Ребенок упал с дерева и получил тяжелые травмы головы, сообщает Zakon.kz.

В горбольнице рассказали, что ребенок поступил с нарушением сознания.

"У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. Сейчас мальчик находится на ИВЛ, ожидается консультация со специалистами областной детской больницы. Состояние ребенка – стабильно тяжелое".Рудненская городская многопрофильная больница

Врачи напоминают, что лето – пора повышенного детского травматизма:

"Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними профилактические беседы относительно безопасного поведения во дворе, на детской площадке, на дорогах".

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