В Рудном ребенок попал в реанимацию после падения с дерева

В реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы вечером 11 июля поступил мальчик 2015 года рождения. Ребенок упал с дерева и получил тяжелые травмы головы, сообщает Zakon.kz.

В горбольнице рассказали, что ребенок поступил с нарушением сознания.

"У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. Сейчас мальчик находится на ИВЛ, ожидается консультация со специалистами областной детской больницы. Состояние ребенка – стабильно тяжелое". Рудненская городская многопрофильная больница

Врачи напоминают, что лето – пора повышенного детского травматизма:

"Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними профилактические беседы относительно безопасного поведения во дворе, на детской площадке, на дорогах".

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