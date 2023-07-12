Очередное шокирующее видео из детского дома "Шанырак" появилось в Сети

В социальных сетях появилось еще одно видео из детской деревни семейного типа "Шанырак" в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

На видео неизвестный администрации мужчина приходит и играет с девочками, а сами сотрудники заставляют детей пить воду из унитаза.

В полиции прокомментировали данное видео.

"Проводится расследование по ч. 2 статьи 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео плачущего мальчика, воспитанника детского дома "Шанырак". После этого детский дом посетили уполномоченная по правам детей Динара Закиева и замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

"Ввиду последних событий в детском доме будет усилена система видеонаблюдения, камеры будут подключены непосредственно к Управлению образования", – написал 9 июля в своем Telegram-канале Жасулан Бисембиев.

11 июля стало известно, что Касым Мукашев временно стал директором детской деревни семейного типа "Шанырак". Он имеет многолетний опыт в образовательно-воспитательной сфере, ранее он работал в Центре адаптации несовершеннолетних, Кризисном центре, в также Доме малютки.